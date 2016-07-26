東京京王線傷人案︱重組日本「小丑」犯案經過

在周日(10月31日)發生的東京京王線列車傷人案，經過日本警方多日的追查後，疑兇服部恭太的「成魔之路」已見清晰，而他最終選擇列車而不在人多的澀谷，除了是列車無處可逃，還有是因為不想受到人們驚恐嘈吵的混亂影響。

根據日本傳媒多日來從警方取得的訊息，24歲疑兇服部恭太，本身在福岡老家與母親及妹妹同住，家中生活並不算是富裕，據其高中同學指出，服部雖然有參與田徑隊的活動，但在課室內只是安靜的守在一角，並非愛惹人注目的人。在20歲成人式時也是黑髮配黑框眼鏡的斯文形象。

在高中畢業後，服部曾經在便利店工作，亦做過護理員等，至3年前開始在福岡一間大型電訊公司，任職電話銷售的工作。然而，今年5月服部遭顧客投訴，正當公司計劃讓他轉職時，服部卻提出辭職。而這個時候，正是服部開始思考如何犯罪以換取死刑裁決。

借貸沉重沒打算清還

之後服部在網上買得一把30厘米的兇刀，然後再到神戶及名古屋短暫居留，至9月底，入住東京八王子市的商務酒店。日本警方表示，服部的借貸相當沉重，在八王子市的酒店入住一個月就要13.4萬日圓（約9,130港元），而服部向警方指，因為預計自己要被判死刑，故沒打算需要清還。

服部之後在上野購入10罐打火機汽油作事前準備，在犯案當日再將4公升的汽油倒入5個膠樽之內，並且再買入5個防風打火機以及5支可燃的殺蟲劑。至當周日下午約5時，穿着一身如《蝙蝠俠》漫畫奸角「小丑」的服部從八王子出發，乘坐京王線後轉乘井之頭線，約6時抵達澀谷，曾在現場觀察了半個小時，承認曾有想法是向澀谷慶祝萬聖節的人潮行兇。

怕街上行出惹混亂尖叫

不過基於擔心在街道上會引起混亂和尖叫等狀況，服部決定改往列車上行兇。在傍晚6時40分左右乘京王線列車往八王子方向。至晚上7時54分，在調布站轉乘往新宿的特急列車。服部解釋，選擇往新宿的列車是以為會有較多的人群，而選特急是因為列車站與站距離遠，人群沒有逃生路向。

當列車離開調布站後，服部在途中拿出準備好的刀，被一名72歲的乘客察覺到後，立即噴灑殺蟲劑並刺向男乘客。服部其後再在車廂內點燃他準備好的汽油，並令其他16名乘客因為吸入濃煙受傷。

服部在引起混亂後，雖然在車廂縱火，但未有刺傷其他人，之後他在停止的車廂內吸煙，警員登入車廂內將他拘捕。在審問期間，服部如實地供出所有，並對行兇直認不諱。有服部的高中同學指，在網上看過他在車廂的片段，無法想像這位舊同學在過去4、5年經歷過甚麼。

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