Am730
Am730
Am730
Am730
News
東京京王線傷人案︱1個月前起入住酒店　看準萬聖節行兇
2 小時前
#Hashtags
日本東京京王線東京京王線傷人案服部恭太八王子市
東京京王線傷人案︱1個月前起入住酒店　看準萬聖節行兇
news-images
上周日發生傷人案的京王線列車，最終在國領站停下。(美聯社)

東京京王線的無差別傷人案，日本媒體繼續揭露疑出服部恭太對警方提供的證詞。其中服部本身並非東京人，而是在9月底入住東京八王子市的酒店，並確定是看準萬聖節行兇。

日本傳媒繼續透露疑兇的證詞。24歲的服部恭太本身來自九州的福岡，在9月底才開始入住八王子市的酒店。他指：「還以為東京會有很多人殺。」對於未能殺人更表示：「沒能殺死人是遺憾。」日本警視廳透露，服部向警方供稱自己是希望大量殺人，同時亦透露：「還以為萬聖節的列車會有很多人。」

內閣官房長官稱設更多閉路電視監察

日本警視廳表示，將會向疑兇是否早有計劃及早已決定好犯罪時機的方向進行調查。

日本政府內閣官房長官松野博一，在下午見記者。被問到有關京王線的無差別傷人案，松野表示會與鐵路公司進行溝通，共同阻止罪行發生，當中包括在車站內加設防止罪案的閉路電視。松野表示國土交通省已指示警方加強在車站進行巡視，同時會與鐵路公司合作，設置更多的閉路電視，他又指目標是為乘客制定適當的避難措施，以及創造安心使用公共交通工具的環境。」

相關新聞：

東京京王線傷人案︱疑兇稱就業及交友不順　計劃殺人尋死

東京京王線傷人案｜兇徒小丑裝扮曝光 (有片)

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/東京京王線傷人案︱1個月前起入住酒店　看準萬聖節行兇-291050
#Hashtags
日本東京京王線東京京王線傷人案服部恭太八王子市
Am730

安心出行｜5人涉用假「安心出行」進入入境事務大樓　包括入境處審計署人員

港第三季GDP增長按年升5.4%　遜市場預期

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
安心出行｜5人涉用假「安心出行」進入入境事務大樓　包括入境處審計署人員
Am730
Am730
港第三季GDP增長按年升5.4%　遜市場預期
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多