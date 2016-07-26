東京京王線傷人案︱1個月前起入住酒店 看準萬聖節行兇

東京京王線的無差別傷人案，日本媒體繼續揭露疑出服部恭太對警方提供的證詞。其中服部本身並非東京人，而是在9月底入住東京八王子市的酒店，並確定是看準萬聖節行兇。

日本傳媒繼續透露疑兇的證詞。24歲的服部恭太本身來自九州的福岡，在9月底才開始入住八王子市的酒店。他指：「還以為東京會有很多人殺。」對於未能殺人更表示：「沒能殺死人是遺憾。」日本警視廳透露，服部向警方供稱自己是希望大量殺人，同時亦透露：「還以為萬聖節的列車會有很多人。」

內閣官房長官稱設更多閉路電視監察

日本警視廳表示，將會向疑兇是否早有計劃及早已決定好犯罪時機的方向進行調查。

日本政府內閣官房長官松野博一，在下午見記者。被問到有關京王線的無差別傷人案，松野表示會與鐵路公司進行溝通，共同阻止罪行發生，當中包括在車站內加設防止罪案的閉路電視。松野表示國土交通省已指示警方加強在車站進行巡視，同時會與鐵路公司合作，設置更多的閉路電視，他又指目標是為乘客制定適當的避難措施，以及創造安心使用公共交通工具的環境。」

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