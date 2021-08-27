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東京地鐵硫酸男沖繩落網　與傷者大學同社團
1 小時前
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日本東京地鐵白金高輪站硫酸男沖繩琉球大學花森弘卓
東京地鐵硫酸男沖繩落網　與傷者大學同社團
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周二在東京地鐵犯案的截圖。(互聯網)

周二(24日)晚在東京地鐵白金高輪站內，向一名男子潑酸性液體的「硫酸男」，在潛逃4日後，今早(28日)於沖繩落網。據日本傳媒報道，疑兇花森弘卓與傷者認識，同為沖繩琉球大學同一社團。

日本警方今日公布，在沖繩縣內拘捕了25歲疑兇花森弘卓，並正準備帶回東京高輪警署進行調查。日本警方表示，早前透過車站內的閉路電視追蹤到疑兇的行蹤，在行兇後於品川站乘坐新幹線逃到靜岡市葵區的疑兇家中。然後疑兇在25日離家後行蹤再度不明，警方在26及27日在疑兇家中調查，發現逃亡線索。

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日本警方公布通緝的花森弘卓相片。(互聯網)

與傷者同讀琉球大學　疑懷恨犯案

調查小組又表示，目前正調查疑兇是如何獲得硫酸以及犯案動機及與傷者的關係。小組認為，以疑兇的科學知識應比較容易取得硫酸，並懷疑是因為疑兇是對受害人懷恨在心而犯案。調查又指，疑兇與受害人同於沖繩琉球大學的理學院，並且同屬一個電影社團。24日從靜岡家中出發到傷者工作附近的東京赤坂，並尾隨等候機會犯案。

調查人員又透露，疑兇因為雙親因病去世，在靜岡的一間屋內獨居。以往都有朋友探訪，但至近期減少。至於22歲的受害人，眼部受傷但沒有失明的危險，不過醫生方面指需要約半年時間康復。

相關新聞：襲擊｜黑衣漢東京地鐵站潑腐蝕液體 22歲男面部嚴重灼傷

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/東京地鐵硫酸男沖繩落網-282297
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