東京地鐵硫酸男沖繩落網 與傷者大學同社團

周二(24日)晚在東京地鐵白金高輪站內，向一名男子潑酸性液體的「硫酸男」，在潛逃4日後，今早(28日)於沖繩落網。據日本傳媒報道，疑兇花森弘卓與傷者認識，同為沖繩琉球大學同一社團。

日本警方今日公布，在沖繩縣內拘捕了25歲疑兇花森弘卓，並正準備帶回東京高輪警署進行調查。日本警方表示，早前透過車站內的閉路電視追蹤到疑兇的行蹤，在行兇後於品川站乘坐新幹線逃到靜岡市葵區的疑兇家中。然後疑兇在25日離家後行蹤再度不明，警方在26及27日在疑兇家中調查，發現逃亡線索。

與傷者同讀琉球大學 疑懷恨犯案

調查小組又表示，目前正調查疑兇是如何獲得硫酸以及犯案動機及與傷者的關係。小組認為，以疑兇的科學知識應比較容易取得硫酸，並懷疑是因為疑兇是對受害人懷恨在心而犯案。調查又指，疑兇與受害人同於沖繩琉球大學的理學院，並且同屬一個電影社團。24日從靜岡家中出發到傷者工作附近的東京赤坂，並尾隨等候機會犯案。

調查人員又透露，疑兇因為雙親因病去世，在靜岡的一間屋內獨居。以往都有朋友探訪，但至近期減少。至於22歲的受害人，眼部受傷但沒有失明的危險，不過醫生方面指需要約半年時間康復。

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