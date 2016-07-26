東京奧運丨菅義偉會晤到訪外賓 美國第一夫人冀東奧成功

東京奧運開幕禮將在本港時間今晚7時開始，日本首相菅義偉開始與訪問日本參與東京奧運會開幕式的外國政要會晤。美國第一夫人吉爾(Jill Biden)昨日抵達日本，她表示期望東京奧運和殘奧取得成功。

吉爾昨日下午抵達橫田美軍基地，日本外相茂木敏充到場接機。吉爾晚上在東京迎賓館與菅義偉及其夫人共晉晚餐。

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菅義偉表示，吉爾出席奧運開幕式，對日美關係具重要意義。

吉爾上月曾在英國的七國集團峰會上同菅義偉會面，吉爾表示，很高興再次見到菅義偉，並期望東京奧運和殘奧取得成功。

譚德塞讚揚日本盡最大努力預防病毒傳播

菅義偉亦會見世界衞生組織(WHO)總幹事譚德塞，菅義偉指，想向全球發出訊息，就是通過人民努力和智慧，世界可以團結克服困境，日方願在審查和改革世衞的討論中，發揮積極作用，並強調調查病毒起源的重要性。

譚德塞讚揚日本盡最大努力預防病毒傳播，感謝日本幫助全球應對疫情及對世衛的貢獻。

今屆奧運因應疫情已延遲一年舉行，惟疫情持續，只有約15個國家或組織派代表到日本出席開幕儀式。