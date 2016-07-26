東京奧運︱准傳媒檢疫期外出15分鐘 日奧運大臣稱會盡快修正

東京奧運明日(21日)將會開始首個比賽日，而大會有一個特別規則，容許傳媒及大會相關人士抵日後未滿14日，仍可離開奧運選手村或酒店15分鐘，到附近的餐廳特別室用餐或便利店購物。日本立憲民主黨等成員昨日批評有關規則令防疫如同虛設，要求大會方面檢討。日本奧運大臣丸川珠代今日(20日)早上舉行內閣會議後見記者，承諾會盡快向大會組委會要求作出修正。

相關新聞：東京奧運︱學生被禁攜可樂公司以外飲品入場 教育部門指僅要求撕標籤

根據已抵達日本的傳媒表示，到達酒店後可以外出15分鐘，並到附近的便利店購物，或是到餐廳於指定房間用餐。相關規則是向大會相關人士及傳媒提供的特例，因為考慮到部份人士在酒店內用餐有所不便。日本在野黨團批評，這是容許入境未完成14日檢疫人士自由行動，擔心對疫情構成影響。

丸川珠代今早在內閣會議後見記者，就有關「15分鐘規則」，將會向大會組委會提出要求修正。日本新冠疫情仍然嚴峻，東京都至昨日仍有727宗新增個案，而全國共有2,328宗新增個案，東京的緊急事態宣言將會去到8月22日。

南韓憂食材受污染 丸川稱沒有必要

另外，就有關南韓奧運代表團以擔心日本政府提供的食材可能受到污染，丸川在記者會上表示，日本有相關法例，對受災地食材是否安全進行規管，認為有國家以擔心食材受到污染而帶自國食材到日本是沒有必要。丸川又表示，願意向各國提供有關科學根據及資料，向其他國家清楚解釋。

至於在東京奧運之後的殘奧會，丸川表示仍希望殘奧會期間能容許觀眾入場。