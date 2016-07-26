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東京奧運︱南韓疑選手村掛反日標語　日媒質疑政治表態應受懲
1 小時前
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東京奧運南韓日本選手村李舜臣反日標語
東京奧運︱南韓疑選手村掛反日標語　日媒質疑政治表態應受懲
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南韓代表團在選手村疑掛起反日標語。(Twitter圖片)

距離東京奧運開幕只有一星期，各國代表團陸續進駐選手村。今屆東京奧運選手村內，容許各國代表於自己國家入住的樓層外懸掛橫額，但南韓代表團入住之後，就被日本傳媒指他們的橫額懷疑反日。

日本傳媒《東京體育》報道，指南韓代表團入住選手村的樓層外，懸掛起懷疑反日的橫額。該報道指，南韓隊除在宿舍外掛起「太極旗」，更掛起由抗日名將李舜臣的名言「臣還有5,000萬國民的打氣和支持」。該報道又提到，南韓與日本早就竹島（南韓稱獨島）問題以及旭日旗問題曾作出爭議，但南韓今次卻在選手村內懸掛有關橫額是屬於政治表態。

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各國都有在選手村所在樓層外懸掛國旗及標語等。(美聯社)

日本網民對於事件反應強烈，批評南韓利用奧運作政治表態，國際奧委應該予以懲罰，又批評南韓沒有資格參與奧運。另有指，南韓代表團人員表示是為了今次東京奧運而準備了特別的訊息，又指有關標語是為了提升運動員的士氣而作出準備。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/東京奧運︱南韓疑選手村掛反日標語　日媒質疑政治表態應受懲-276216
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