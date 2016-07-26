東京奧運︱日奧運大臣否認如期舉行致疫情擴散

在過去一星期，日本新冠肺炎確診個案增加95,675宗，較之前一周65,843宗急增近5成，已連續6日錄得逾萬宗個案，而東京都昨日(9日)新增4,066宗個案。日本內閣奧運大臣丸川珠代，今早在內閣會議後見記者，被問到在這期間舉辦奧運，是否令疫情擴散，丸川指兩者沒有因果關係。

丸川珠代今早出席完內閣會議之後見記者，對於被指如期東京奧運是令日本在這段期間確診個案急升，丸川回應指兩者沒有因果關係，又表示「直至本月9日，組委會共有151人對新冠病患檢測呈陽性，當中4人需要入院，並沒有出現重症個案。」又指在東京奧運開幕禮及女子壘球的開幕戰都錄得高收視率，這證明很多人都在家中觀戰，不認為是疫情擴散的原因。

就有關東京奧運20個比賽場地，掉棄逾13萬個飯盒的報道，丸川表示會在之後舉行的殘奧會作出檢討。而有關東奧延期以及在沒有觀眾入場之下的損失，丸川表示會再觀看殘奧會之後的狀況，又表示組委會將會審慎計算有關開支的增加等。

再增26宗相關個案

另外，東京奧組委今日公布的新增26宗確診個案，當中涉及12名日本代表團成員以及2名海外代表團。而其餘4人為傳媒，另有8名為東奧承辦商的職員。自7月1日起，已累積484宗奧運相關確診。

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