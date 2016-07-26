東京奧運︱日本辦奧運波折重重 首相家族屢留遺憾

東京奧運原定於去年舉行，然而在新冠疫情下，舉辦與否存在莫大爭議，東京奧運最終延期至今年7月23日揭幕。日本是首個舉辦兩次奧運的亞洲國家，而歷史上日本與奧運之間，亦發生過不少的波折：首屆東京奧運原擬於1940年舉行，最終因戰爭而取消，直至1964年才真正舉辦首次東京奧運，而今屆東京奧運則是日本第二次舉辦奧運會。

首屆東京奧運棄辦結終

首屆東京奧運本來計劃在1940年舉行，後因日本侵華及國內棄辦聲音不斷增加下，最終在1938年7月宣布棄辦。國際奧委會交由芬蘭赫爾辛基接手，不過又因為芬蘭亦爆發戰事放棄主辦，最終該屆奧運被迫取消。另外，1916年德國柏林奧運，正值第一次世界大戰而取消，而1944年原定由倫敦舉行的奧運會，亦因為第二次世界大戰持續而取消。史上3次被取消的奧運會，都與戰爭有關。日本其後於1955年計劃申辦1960年奧運，但最後由意大利羅馬奪得該屆主辦權。

今屆東奧在日本前首相安倍晉三極力籌備下舉行，但在舉辦前安倍已黯然下台。原來安倍家族曾誕生3名首相，這「一門三首相」除安倍晉三外，其餘兩人則與上屆東奧擦身而過，同樣無緣以首相身分見證此項盛事。

安倍家族着力推動兩屆東京奧運

安倍的外公岸信介於1957年至1960年擔任日本首相，任內為東京申辦1964年奧運，但在當年東京奧運舉辦前，岸信介已退下首相之位。岸信介的弟弟佐藤榮作，則於該屆東京奧運舉行後才上任，同樣無法「坐正」見證歷史。

對於安倍晉三來說，奧運是其家族的遺憾，原計劃自己將可填補遺憾，故他於2012年第二度上任首相後，便極力協助申辦第二次東京奧運。於2016年里約奧運閉幕時，他更化身電玩人物馬里奧，這一幕為人讚譽。可惜，最終仍因為疫情令奧運延期，而安倍則因病為由，於去年9月正式退位，再度與奧運擦身而過。