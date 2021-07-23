東京奧運︱澳媒憂大雨影響東京灣水質 污水威脅三鐵及馬拉松泳賽選手

東京奧運將在今晚（23日）舉行開幕禮，其中三項鐵人及馬拉松游泳項目將會於東京灣的御台場海濱公園舉行，然而位於東京灣填海地的御台場，對岸較多為工業區，澳洲傳媒擔心東京灣的水質問題，將影響運動員的健康。

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澳洲傳媒now.com.au報道，有選手指出在御台場的比賽場地嗅到有異味，擔心污水含有危險的大腸桿菌影響選手健康。澳洲三鐵領隊Justin Drew指，他們會繼續留意着比賽場地的水質，並會於本月26日的比賽日之前，每日兩次檢驗抽取水質樣本檢查。Justin Drew又指，在之前的測試賽，賽會曾使用單層過濾系統包圍場地，但今次將會用上三重的過濾系統，故對奧組委更有信心。

暴雨將使污水直出大海

報道又表示，近日有當地住戶投訴，指海面上有惡臭，擔心污水之中帶有大腸桿菌。日本傳媒跟進解釋，指東京的去水系統與紐約等地一樣，是採用合流式的污水渠。在一般情況之下，污水可送到污水處理廠進行過濾後才排出大海，然而在暴雨之下，會有大量污水於未經過濾下就排出大海。而據澳媒指出，東京預計於7月27日將會有大雨。

東京奧運的三項鐵人比賽會於7月26及27日舉行，而馬拉松泳賽，則會在8月4及5日舉行。而根據日本氣象廳的天氣預報，東京預計颱風8號會於26日起接近日本，至28日登陸，而27日及30日都會下雨。