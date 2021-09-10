東京奧運︱韓國記者回國前確診 轟日本制度馬虎

在東京奧運期間到日本採訪的一位南韓體育報章記者，在最後檢測才證實呈陽性。這位記者在日本完成治療後，批評日本方面的程序馬虎。

南韓體育報章《Sports Seoul》記者，在奧運結束後檢測呈陽性反應。他表示：「已完成兩劑疫苗接種，之前3星期在東京的檢測都是陰性，在回國前的72小時檢測才出現陽性。」記者對突如其來的感染感到驚訝，然後他表示之後的過程馬虎得讓他更震驚。

着確診者坐地鐵

記者表示他們交由同事向組委會查詢，然而組委會沒有就傳媒或職員在最後檢測確診後的處理，又指在得知道陽性檢測結果後，媒體中心內大半相關人士都不懂如何應對，之後個多小時後才有穿上保護服人士來到，着他回住宿設施等待；被問到應如何返回住宿時，卻得出「坐地鐵或的士」的答覆。記者指，在韓國一般會用防疫車輛接載確診者去隔離設施，而不是坐公共交通公具，他認為要感染者坐交通工具，根本無法做到「泡泡」的功能。

弄丢檢測樣本容器

其後，該報章在日本的韓國記者，打電話批評組委會的做法。然而，確診記者在隔離期間又遭遇到問題。他指：「在接受了MPC的檢查，但到晚上還沒有結果。組委會表示，將記者提供的檢測樣本容量丢失了。」記者指，不知有多少檢測樣本就這樣掉失，而組委會在晚上較後時間，終於找到了記者的樣本容器，最後取得陰性證明。

最後，該報記者指：「終於明白為何日本這麼多次宣布緊急事態，新冠疫情還是會擴散及無法阻止。」