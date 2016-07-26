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東京奧運｜「東奧政經」解碼
1 小時前
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東京奧運｜「東奧政經」解碼
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黃沐恩博士認為，結合政治、經濟、哲學批判思維課程，是培養具國際視野的社會棟樑的好方法和途徑。

東京奧運會正如火如荼地進行，很多人弄不清，為何日本在新冠疫情陰霾下，即使延宕一年仍然堅持舉辦東奧？全港首個「哲學、政治與經濟（榮譽）社會科學學士學位」課程總監、香港恒生大學社會科學系副教授黃沐恩博士為大家一一剖析，解開東奧背後的「政經密碼」。

黃沐恩博士指出，今年東奧是一個非常生動的哲學(Philosophy)、政治(Politics)和經濟(Economics)，簡稱PPE，結合在一起的教學範例。表面上，執意舉辦東奧可能是因為已經投資及投標的巨額場館建設、贊助、電視轉播等經濟收益；但延期一年，要多花3,000億日圓，門票及旅遊收入亦因疫情大打折扣，明知舉辦必然虧本，為何仍要堅持舉辦？

菅義偉首相決心「賭一把」強推東奧

以PPE課程的角度看，一切權力、資源的分配都是政治問題，東奧也不例外，日本民眾反對舉辦東奧最主要原因之一，是認為東奧的舉辦將進一步加大原本已經緊繃的各地醫療體系壓力。民調顯示，逾六成日本民眾反對辦奧。原本想藉東奧「翻身」的前首相安倍，面對不明朗前景，只能以健康理由辭職，接任的菅義偉首相的民意支持度持續低迷。菅義偉首相決心「賭一把」，強推東奧，企圖挽回支持度。

東奧收取電視轉播費用為歷屆之冠

由國際政治考量看，力主舉辦東奧的國際奧委會主要基於經濟因素，東奧收取的電視轉播費用為歷屆之冠，國際奧委會可以抽取其中七成；由於美國的轉播費所佔比例最大，所以東奧會選擇在7、8月最炎熱的時候舉行，「遷就」美歐重大體育賽事的空檔。

從哲學層面看，東奧也會引起人們對既定價值的重新檢視。政府以民眾和運動員可能面對的健康風險為代價，去創造更大的經濟發展和政治穩定局面，是否合符政治倫理？

今時今日舉辦奧運的意義，是否已經偏離了原本奧運想推廣的運動精神？將奧運變成國與國之間的國力比拼，以升旗播國歌等儀式來燃點民族主義之火，這種做法是否有利於我們追求不同民族、多元價值之間的和平共存的理想？黃博士表示，上述例子可以看出，結合政治、經濟、哲學批判思維課程，是培養具國際視野的社會棟樑的好方法和途徑。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/東京奧運｜「東奧政經」解碼-279241
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