東京奧運｜一度被誤會為防性行為 選手村紙板床幾錢一張？

東京奧運選手村紙板床由於可承受上限200公斤的重量，一度被誤會是為了防止性行為而引發熱議，多國運動員紛紛拍片實測其承重力，影片亦迅速傳播。贊助商、寢具製造商愛維福(airweave)受訪時表示，因為誤會反而加深理解，感到因禍得福。

在2007年成立的愛維福，早在2016年於巴西里約熱內盧的夏季奧運會已開始贊助，同時也是淺田真央、錦織圭等多位明星運動員的贊助商。愛維福強調，為2020東奧選手村設計的床鋪，真正影響睡眠的並非床架，而是床墊。不同於以往的選手村床墊統一樣式，愛維福的床墊可分為肩、腰、腳三大塊，每一塊上下兩面的軟硬度都不同，選手可依肌肉質量、體型組合不同的軟硬度，以達到腰部有支撐、脊椎垂直的正確睡姿。

床架床墊枕頭被子均可重用

在環保方面，愛維福從實驗中發現，相比一般木頭、鋼材床架，紙板材質最耐衝擊，可承重200公斤，使用後可回收再利用；至於床墊，使用聚乙烯樹脂製成內裡纖維，回收後可再循環製造塑料製品，不像傳統彈簧床墊淪為工業廢材無法再利用；另外，枕頭和被子材質是聚酯纖維材質，不易悶熱、吸濕解吸性佳，也可重複使用。

究竟這樣既堅固又環保的紙板床每一張需要多少錢？日本亞馬遜一款類似的紙板床架，售價約8,500日圓，折合約600港元。據日本網民們私下的推測，紙板床架8,500至3.6萬日圓；床墊約2.7萬至10萬日圓；枕頭1萬至3萬日圓；被子5,000至1.5萬日圓，估計選手村紙板床每套為3,500至1.2萬港元。

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