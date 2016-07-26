東京奧運｜一文睇清東奧金錢損失有幾大

東京奧運在本月23日揭幕，於下月8日閉幕，主辦5方昨決定，東京舉行的賽事將閉門作賽，不設現場觀眾。東奧押後一年舉行，現在又不讓當地民眾入場觀賽，造成了龐大的金錢損失。

奧運開支

主辦單位去年12月稱，整個賽事的開支約154億美元(約1,200億港元)，包括押後一年的28億美元(約218億港元)開支，但其後因延期造成的項目開支增至30億美元(約234億港元)。主辦單位初時賣出448萬張門票，日本政府也預期海外觀眾可刺激旅遊業，但3月時已決定不設海外觀眾，現在連當地觀眾也沒有，原本預期的8.15億美元(約64億港元)門票收入，連同海外旅客一切化為烏有。

贊助商

逾60間日本公司合共給了破紀錄的30億美元(約234億港元)贊助東奧，其後贊助商又因為東奧押後舉行，支付了另外2億美元(約15.6億港元)作合約延長。而那並不包括奧運合作商日本公司豐田汽車、汽車零件商石橋牌和松下電器，以及南韓手機商三星等，與國際奧委會簽下的數以億計美元的合約。

保險

雖然東奧應會如期在本月23日揭幕，若是萬一取消，全球保險商將面對可觀的賠償，估計損失高達30億美元(約234億港元)。國際奧委會過往都為奧運投保約8億美元(約62億港元)，受保範圍包括其在每個主辦城市約10億美元(約78億港元)的投資。東京奧組委則投保約6.5億美元(約50億元)。有分析員估計，東奧的投保開支約20億美元(約156億港元)，包括電視版權、贊助和住宿接待。

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傳媒

美國廣播公司NBC環球(NBCUniversal)在東奧押後舉行前，原獲破紀錄的12.5億美元(約97.5億港元)美國全國廣告費，去年一直努力尋求廣告商繼續支持。報道指，該公司同意以43.8億美元(約342億港元)取得2014年至2020年4屆奧運在美國的播放版權。Eurosport母公司Discovery Communications也同意以14億美元(約109億港元)取得2018年至2024年奧運的歐洲播放版權。

打擊經濟

東奧原預期吸引大量遊客到日本，但因禁止海外觀眾，令旅遊業復甦幻滅。在2019年，日本接待了3,190萬外國遊客，他們使費達440億美元(約3,432億港元)。在2020年，因疫情關係，旅遊業收入大減87%，為22年來最低。如果東奧取消舉行，日本更可能損失1.8萬億日圓(約1,300億港元)，佔國內生產總值0.33%。