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東京奧運｜三項鐵人金牌得主戰衣變see through 網民︰要炒咗個設計師！(有片)
17 小時前
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東京奧運三項鐵人透視裝戰衣制服隊衫
東京奧運｜三項鐵人金牌得主戰衣變see through 網民︰要炒咗個設計師！(有片)
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布文菲特渾身濕透。(路透社)
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布文菲特衝線一刻。(路透社)
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先擺個甫士。(路透社)
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布文菲特衝線。(路透社)
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布文菲特奪金。(路透社)

挪威選手布文菲特(Kristian Blummenfelt)周一在東京奧運三項鐵人賽奪金，他大概沒想過，自己的戰衣會成網民熱話。事緣他的一身白色戰衣，在他游完水加上大汗淋漓下頓變see through(透視裝)，令他的深色內褲/泳褲清晰可見，網民七嘴八舌，有人開玩笑稱應該炒咗戰衣個設計師！

有網民挖苦稱︰「設計東奧挪威隊三項鐵人戰衣的人，定必是受『內褲隊長』 (Captain Underpants)啟發」，讚揚「明顯這套超級英雄服有效！」有人則覺得不解，「為何他們不能把下半身的制服設計為同一隻色？」「挪威隊有否想過事先落水測試一下戰衣？」最尖酸的網民則說︰「三項鐵人賽事評論︰我們可以談一談挪威的戰衣嗎？它們令人震驚，無論是誰設計的都應被炒。超人才會把內褲穿在外面，設計者是不是搞錯了？」

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/東京奧運｜三項鐵人金牌得主戰衣變see-through-網民︰要炒咗個設計師！有片-277468
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