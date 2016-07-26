東京奧運｜中國選手用「抗日曲」作體操背景 內地網民：要響徹日本

東京奧運日前舉行女子體操團體、個人全能項目比賽，最終中國隊排名第三，順利進入女團決賽。然而，內地網民關注到，中國選手唐茜靖在個人全能的「自由操 」項目中，選用抗日歌曲《九兒》、《我和我的祖國》和《奪冠》等，成為內地社交平台熱搜的對象。

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翻查資料，《九兒》是內地電視劇《紅高粱》的片尾曲，影片改编自諾貝爾文學獎得主莫言的同名小說，由藝人周迅主演。故事以抗日戰爭為背景，講述山東一名民女九兒的坎坷人生，最後被日軍射殺，因此主題曲《九兒》一直被視為抗日歌曲；而《我和我的祖國》則是出自內地2019年上映的同名電影，也是知名愛國歌曲。

對於唐茜靖在自由操項目中選用「抗日歌曲」作為背景音樂，在內地社交平治微博引起討論，有人留言「日子過得不錯的日本人，聽到了嗎?」、「我們不只放國歌《義勇軍進行曲》，也放《九兒》」、「讓抗日歌曲響徹日本」。事實上，中國在奧運奪金時演奏的《義勇軍進行曲》，也是抗日歌曲。