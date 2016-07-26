東京奧運｜今屆首度准運動員比賽外作政治表態

奧運早於1970年代已將政治表態禁令寫入憲章，但今屆奧運首度放寬禁止將政治訊息帶到競技場的嚴格禁令，准許運動員在比賽以外，作出不影響他人的政治表態。

政治表態以往被《奧林匹克憲章》明文禁止，第50條第二項訂明奧運場地內不容許任何形式的政治、宗教、種族宣傳。1968年墨西哥城奧運兩名美國非裔的獎牌得主，在頒獎台上高舉拳頭，成為非裔平權示威的經典，但兩人亦因此被逐出該屆奧運。但今屆奧運賽場，出現以往少見場面，多隊女子足球代表隊都在賽前單膝下跪，抗議種族歧視；澳洲隊亦展示當地土著旗幟。

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去年美國的反種族歧視示威浪潮席捲西方多國，同時有聲音批評奧運《憲章》第50條不合時宜。國際奧委會去年諮詢各地逾3,500名奧運選手，在東京奧運開幕3星期前，宣布修訂憲章指引，允許運動員可以在場內開賽前或受訪期間，表達個人觀點，包括展示姿勢。

未知禁令放寬會否延續至明年冬奧

運動員可穿著印有「平等」、「包容」等字眼的服飾，但前提是表態行動不可以干擾其他選手，也不得針對特定個人、國家或組織，否則可能面臨處分。至於比賽期間，頒獎台上、播奏國歌時、選手村內、開幕和閉幕禮，禁令維持不變，政治口號亦仍然被禁。

這次首度放寬這條有46年歷史的禁令，僅限今屆奧運，無提及到明年北京冬季奧運時指引是否仍然適用。