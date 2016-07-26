東京奧運｜稱伍家朗穿無區徽球衣無問題 貝鈞奇：已造成影響反對政治化

身在東京的奧運香港代表團團長貝鈞奇在電台節目表示，本港羽毛球代表伍家朗日前身穿未有印上區徽的黑色球衣出賽，並無問題，強調球衣已經過裁判檢驗，符合賽會要求才可出賽，希望外界避免將事件政治化，目前應讓運動員專注比賽，免受外間影響作戰狀態。

大會無要求選手衣服須印上區徽

貝鈞奇指，世界各個總會都是自行決定比賽服飾，香港代表團有制服，但出賽時各個總會有自己服飾，大會亦無要求選手的衣服，必須印上特區區徽。他指今次風波有造成少許影響，不過團隊與工作人員等都會以平常心處理，目前主要是專注比賽。貝鈞奇說，已跟教練等多方溝通，大家都希望爭取出賽衣服可印上區徽，希望可平息事件。

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貝鈞奇強調，每名香港運動員都希望可代表香港出賽，覺得這是榮耀，相信不會有人無端刻意穿著沒有區徽的衣服作賽，伍家朗的情況，羽總已解釋是因為1個月前贊助商取消合約，而衣飾要印上區徽有一定程序要求，匆忙間要找其他球衣頂替，以致未能趕及印製。