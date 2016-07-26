東京奧運｜何詩蓓奪銀微博矚目 網民：好樣的，中國健兒！

港隊游泳代表何詩蓓(Siobhan Haughey)為港歷史性在奧運女子200米自由泳賽中取得一面銀獎，亦是繼「少年劍神」張家朗後，本港在今屆東京奧運上取得的第二面獎牌。有關何詩蓓奪銀的消息，不但在本港社交平台熱搜，而且在內地社交網站微博亦受矚目，有網民為何詩蓓打氣，認為她只是稍稍輸給拿金牌的選手，同時亦有人認為何詩蓓是代表中國香港出賽，為中國選手拿到獎牌慶祝。

不少網民大讚何詩蓓顏值高，指她長得「好漂亮」，覺得她只是「差一點就是冠軍」，亦有人表示「香港加油」，希望她和香港可以「再接再厲」、「獎牌陸續有來」，亦有人認為何詩蓓是代表中國香港出賽，她奪獎也是為國爭光，大讚她「好樣的，中國健兒」、「為中國榮耀乾杯」、「祖國人民與你同慶祝」、「不管是誰的侄孫還是曾外甥孫，代表香港出征就是中國人，祝賀！」

23歲的何詩蓓(Siobhan Haughey)是香港及愛爾蘭的混名兒，父親是愛爾蘭人，母親為香港人，家世顯赫，為前愛爾蘭總理查爾斯豪伊的侄孫女以及另一前總理史恩利馬斯的曾外甥孫。在今屆東京奧運的女子200米自由游賽中，何詩蓓以1分53秒92的時間，以0.42秒之差，不敵澳洲泳手蒂蜜絲，為香港奪得一面銀牌。

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