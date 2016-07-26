東京奧運｜何詩蓓摘銀牌商店齊推優惠 約會公司展示運動照即可享85折

繼港隊劍擊選手張家朗在東京奧運奪金，各界推出不同優惠活動以示支持後，「女飛魚」何詩蓓今早於奧運女子200米自由泳決賽中勇奪銀牌後，不少商店加推優惠。

比較有創意的是Speed Dating約會公司「香港婚活」指，為恭賀港隊花劍王子張家朗奪金牌及女飛魚何詩蓓奪銀牌，凡報名登記參加單對單約會並出示個人運動照，即可享85折優惠，名額只有30個。

KFC送葡撻 餸潮最多85折

多間食肆亦推優惠，KFC指，由今日至8月1日的上午11時後，惠顧M1至M3一人套餐，即送經典葡撻1件。網民都打趣留言：「金又葡撻，銀又葡撻，係咪最近葡撻滯銷？送隻脾都唔過份啦。」

食品店「餸潮」表示，普天同慶大日子，只要名字中有「張」、「家」、「朗」或「何」、「詩」、「蓓」，單字即享正價88折，雙字即享正價85折，3字即可獲神秘禮物1份，優惠由即日起至東京奧運閉幕，又指愈多港隊拎獎，會再增加優惠。

本灣水產慶飛魚全線飛魚籽8折

「彩虹串燒專門店」指，在今日及明日，凡訂座堂食的顧客朋友可獲9折優惠，若名字中有「詩」或「蓓」可獲8折優惠，若名字為 「詩蓓」則可獲7折優惠。有網民問「另一個思得唔得呀」，彩虹串燒專門店回覆指：「可以呀，有9折優惠呀」。「本灣水產」則指，恭喜何詩蓓歷史性勇奪奧運銀牌，今明兩日，全線飛魚籽同飛魚籽壽司8折，一齊全城慶祝。

Card Hero：出示何詩蓓奪銀牌報道享95折優惠

一站式卡牌遊戲專門店「Card Hero」，由即日起至7月31日，凡於結賬前出示任何有關何詩蓓奪銀報道，即享全單一次性95 折優惠，凡名字中含有「詩蓓」二字，於結賬前出示有效身分證，即享全單一次性85折優惠。

九份茶舍：向店員展示飛吻可獲全單半價

另外，在張家朗奪金後，賽後現場訪問的電視台節目主持陳約臨訪問表現引起爭議，並對張家朗說：「佢哋叫我畀個飛吻你」。「九份茶舍」則表示「恭喜何詩蓓！再次為我哋苦中加一點甜！無錯！我哋聽日又嚟多一獲。今次唔係玩名，今次玩飛吻」。顧客明日只需向店員展示飛吻一個，即可獲全單半價。有網民留言指：「我驚你哋怕醜喎，到時好似家朗咁：好尷尬喎！」

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