東京奧運｜信和商場連串奧運活動 MIRROR X ERROR協力為港隊打氣

東京奧運今日開幕，信和集團旗下3大商場，包括屯門市廣場、奧海城及荃新天地，將舉行「齊撐運動員」活動，以迎接奧運盛事，期間豪擲800萬元推出多項主題活動、直播開幕禮及重點賽事等，同時亦推出多項購物優惠，讓全城市民一起感受奧運氣氛，齊撐本地運動員。3大商場中，屯門市廣場今日率先與 ViuTV王牌組合MIRROR 及 ERROR聯合舉辦有關奧運活動，現場氣氛高漲，MIRROR 及 ERROR即場為香港運動員打氣，而在奧運舉行期間，屯門市廣場會以全新 540 吋 4K 大電視直播奧運重點賽事，締造最高漲氣氛，攜手迎接奧運盛事。

另一奧海城商場則接力與TVB合作舉行《全城齊睇奧運開幕式》，並邀得香港前首席單車運動員洪松蔭、人氣藝人及歌手出席，同為有望奪金的港隊單車手李慧詩及李海恩打氣，而在7月31晚，商場更會直播中國女排對意大利重點賽事，8月5日則直播單車賽事，齊撐香港運動員贏取佳績。

「體壇盛事共融派對」邀曹星如教拳擊

此外奧運期間，信和集團旗下商場亦將與港協暨奧委會合作舉辦奧運展覽，展出奧運火炬、運動員戰衣及奧運特別版郵票，更於奧海城特設運動電競體驗區，讓市民一嚐當運動選手滋味；同時亦會舉辦「體壇盛事共融派對」予基層、少數族裔小朋友及普羅大眾參加，當中包括由前奧運精英運動員親自執教的排球課程，由曹星如前教練教授拳擊技巧，以及今屆才納入奧運的新項目如3X3籃球及滑板等，從而啟蒙更多未來運動新星。