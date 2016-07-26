東京奧運｜再代立會議員賀何詩蓓奪銀牌 梁君彥：接連令人振奮

繼祝賀張家朗取得男子花劍金牌後，立法會主席梁君彥再代表全體立法會議員致函祝賀何詩蓓奪得一面游泳銀牌，同時向她的訓練團隊致賀。梁君彥讚揚，何詩蓓面對世界勁旅，仍勇往直前為香港摘下銀牌，更打破亞洲紀錄，形容近日接連傳來令人振奮的消息，相信香港市民會上下一心，繼續為仍在東京迎戰賽事的香港運動員打氣。

梁君彥又指，何詩蓓過去一直刻苦訓練，時刻提醒自己要尋求突破，力求進步的精神令人敬佩，值得學習。

陳智思：創香港泳壇歷史新一頁

此外，行會非官守議員亦祝賀何詩蓓贏得銀牌，召集人陳智思指，何詩蓓克服重重挑戰，在比賽中展現驕人泳術，為中國香港代表團再添奬牌，除了為港摘下史上首面游泳奧運獎牌，亦打破亞洲及香港紀錄，為香港開創泳壇歷史新一頁，其成績證明香港運動員的實力，讓全港市民引以為傲，行會成員祝願中國香港代表團繼續在其他項目全力以赴，再創佳績。

23歲的何詩蓓在今屆東京奧運的女子200米自由游賽中，造出1分53秒92的成績，以0.42秒之差，不敵澳洲泳手蒂蜜絲，為香港奪得一面銀牌。

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