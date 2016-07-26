東京奧運｜再有抵日運動員確診 入場觀眾擬限5000人四成比賽或閉門

距離本月23日揭幕的日本東京奧運不足3星期，繼烏干達代表團兩名成員在抵達日本相繼確診後，塞爾維亞划艇隊一名隊員昨晚抵境時的病毒檢測也呈陽性，與其同行的4人也被送往機場附近設施隔離。日本傳媒今日稱，該划艇隊的成員都是三十多歲，原定到富山縣南礪市訓練，很大機會取消。

另外，共同社稱，東奧主辦單位擬將入場觀眾人數上限由1萬人降至5,000人，若僅此數目觀眾持票入場及晚上9時後閉門作賽，估計有四成項目或時段將沒有現場觀眾，即750個項目中逾300個閉門舉行。受影響的項目將包括開幕和閉幕禮、棒球、足球和田徑比賽。

東京奧組委主席橋本聖子上周五稱，已逾有500名海外奧運參與者抵達東京，並無事故發生。約1.1萬名奧運選手和4,400名殘奧選手也將陸續抵達，另有約一萬名教練、裁判及奧運官員到日本出席東奧。