東京奧運｜劍擊團體賽美國隊「內訌」3人戴粉紅口罩 抗議另一涉性侵案隊友

美國一名劍擊選手捲入一宗性侵案，在東京奧運上周五一場重劍比賽中，與另3名隊員於開場時站在一起，唯獨他戴著黑色口罩，其他人則戴粉紅色口罩，以示支持受害者和「杯葛」涉案的隊友。

29歲的Alen Hadzic在6月時被調查，涉嫌在2013至2015年就讀哥倫比亞大學時，對3名女性作出涉及性的不當行為，包括猥褻，仲裁認為他毋須停賽，參與東京奧運亦不會損害美國和劍擊運動的聲譽。Hadzic堅稱他無辜，又指隊友從不聽他的解釋，又不過問證據或其感受。Hadzic上周曾聲稱，他遭其團隊孤立，被迫住在距選手村25分鐘的酒店，訓練也不在一起。美國劍擊會回應他的投訴稱，同隊選手表示擔心與Hadzic在一起的安全問題。

在上周五的賽事，隊友Curtis McDowald分發口罩時，將黑色的交給Hadzic，其他3人則是粉紅色。Hadzic說，「我記得我當時認為只有我戴黑色口罩有點蠢，問他們有沒有多一個粉紅色，他們答『噢，沒有』。」當他們敗於日本隊後，他收到4人站在台上的合照，才知自己被騙。Hadzic聯絡不上分發口罩的McDowald，但就與另兩名隊友Jake Hoyle和Yeisser Ramirez對質，他分別向兩人說，對成為他們隊友感到尷尬，他們的做法並不有型。美國女佩劍手Ibtihaj Muhammad，贊揚Hadzic的3名隊友支持受害人的做法，其中一名受害人曾批評美國當局准許Hadzic代表美國出戰奧運。