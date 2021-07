東京奧運|加國記者驚嘆日本7仔係美食天堂「呢樣嘢千祈唔好買!」

去睇東京奧運,有乜嘢吸引得過比賽?加拿大呢位記者可能會答︰係7仔嘅美食呀!加拿大廣播公司(CBC)記者Devin Heroux正在東奧採訪,他日日不斷在Twitter發貼分享戰況及工作,但注目程度竟遠不及一些「零食po」,事關他被日本的7仔深深折服,大讚是「凍咖啡天堂」(Iced coffee heaven),又說「我將會在這裡花大錢及時間!」去過日本的人,相信都好有共鳴。當地民眾也非常熱情,紛紛留言作私心推介,教他在7仔搵食,而一眾食品當中,Heroux點名有一樣「千祈唔好買」!

大讚凍啡 蛋沙律三文治

Heroux在Twitter大讚日本7仔的凍咖啡好飲,早上嘆一杯好正;他亦分享過Wonda的Morning Shot咖啡及一款蛋白能量棒。其中一天的晚餐,他也是在7仔解決,享用了日本7仔自家品牌的蛋沙律三文治,配以沙律醬味脆薯角零食,他大讚三文治超正(exquisite)。另一天的晚餐又有沙律醬——沙律醬炸雞飯團、日式炒麵、枝豆脆片零食及寶礦力,他形容為「王者膳食」(diet of champions),這則帖文獲逾4,600次讚好。

日本網民推介︰寶礦力溝雪糕

日本網民紛紛留言,有人推介把寶礦力混合雪糕消暑,說很多日本人也這樣吃;另有人推介一款脆皮朱古力雲呢拿雪糕批、一款「睇落似BB手臂」的朱古力醬面包、八爪魚西蘭花羅勒沙律,以及一款有雞肉、蛋、生菜及辣醬的潛艇。

Heroux也有私心po,就是他認為「不要買」(Don't buy them)的一款零食——杏仁碎朱古力百力滋,原因唔係難食,而係好食到忍唔到口,「你不可能只吃一些,他們絕對完美」(You can't eat just a few. They're absolutely perfect.),「一影完相,我已在狼吞虎嚥啦」(Took this photo and am now devouring)。

