東京奧運｜南非七人欖球隊同機有人確診 18人被送往隔離

東京奧運將於本月23日展開，各國運動員近日陸續抵達日本備戰。日本傳媒報道，南非七人欖球代表在昨晚(13日)抵達成田機場之後，雖然全團包括職員共21人提供陰性檢測證明，但因為同機有確診者，當中有18人被列為懷疑密切接觸者而需要送往隔離設施；代表隊原定計劃到鹿兒島集訓的計劃受影響。

相關新聞：東京奧運｜巴赫誤稱日本人為「中國人」 美媒：奧運級犯錯

南非七人欖球隊於7月13日晚上抵達成田機場後，在檢疫期間21名隊員及職員提交了陰性檢測證明，不過因為同機有確診者，經日本政府判斷當中有18人可能與確診者有密切接觸，故被列為密切接觸者送往檢疫設施。

上屆銅牌得主 原計劃鹿兒島集訓

南非七人欖球隊原本計劃，在今日起至23日於鹿兒島先進行集訓，之後才返回東京參與賽事。東京奧運七人欖球項目將於7月26日展開男子組的分組賽，上屆擊敗日本奪得銅牌的南非，今屆賽事被編入C組，分組賽首戰會先於26日早上對愛爾蘭，同日晚會對肯雅，至27日早上對美國，半準決賽及名次賽則會於27日晚舉行，至28日進行準決賽及決賽。