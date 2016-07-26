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東京奧運｜反對性感化女選手 德國女子體操隊穿長褲型戰衣
20 小時前
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東京奧運｜反對性感化女選手 德國女子體操隊穿長褲型戰衣
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德國女子體操隊穿長褲型戰衣參加資格賽。(路透社)
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德國隊塞茨出戰自由體操項目。(路透社)
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塞茨出戰自由體操項目。(路透社)
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德國女子體操隊穿長褲型戰衣，表達女性有選擇自由。(路透社)
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塞茨在高低槓項目的表現。(路透社)
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塞茨在平衡木上的表現。(路透社)

德國女子體操隊在東京奧運資格賽選穿覆蓋大腿的長褲型緊身衣上陣，藉此表達「女性有選擇自由，可以選穿讓自己舒適自在的衣服」。

數十年來，女子體操選手一直穿著三角高衩、露出整條大腿的緊身衣，美聯社報道，在周日(25日)的東奧資格賽中，德國隊選穿的連身體操服不僅覆蓋大腿，長褲還延伸到腳踝，用意是要抵制體操界性感化(sexualization)女選手的傳統。

美國前國家體操隊隊醫涉性侵醜聞

美國前國家體操隊隊醫納薩爾(Larry Nassar)多年來性侵數百名體操選手，最終判囚176年，受害者包括體操界明星，部分參加過奧運。報道指，此案凸顯了體操文化是如何侵害並物化年輕女孩。

據悉，德國隊體操選手最早於歐洲體操錦標賽穿著全身式體操服上場。她們近日在東京有明體操競技場練習時，也選穿這款隊服，隊員與教練並透過投票方式達成共識，穿著全身緊身衣參加周日的資格賽。

「每個人都應有權做決定」

三度征戰奧運的塞茨(Elisabeth Seitz)上周五表示，她選穿「讓自己感到自在」的緊身衣，「我們想表達，每個女性、每個人都應該決定自己穿甚麼」。

隊友福斯(Sarah Voss)接受路透社訪問稱：「女孩長大成為女人的過程中，適應自己身體變化相當困難。我們想要確保每個人都自在舒適，我們向大家展現，無論選穿高衩型還是長褲型，大家可以穿自己想要穿的，讓自己好看、又讓自己自在。」她表示：「無論如何，我們都想成為榜樣，讓大家有勇氣追隨我們的步伐。」

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/東京奧運｜反對性感化女選手-德國女子體操隊穿長褲型戰衣-277431
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