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東京奧運｜名古屋市長除口罩咬金牌 網民鬧爆：睇完想嘔(有片)
2 小時前
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東京奧運東奧奧運金牌河村隆之
東京奧運｜名古屋市長除口罩咬金牌 網民鬧爆：睇完想嘔(有片)
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後藤希友將奧運金牌掛在河村隆之頸上。(互聯網)
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河村隆之拿著金牌說「很重」。(互聯網)
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河村隆之一口咬下。(互聯網)

日本的新冠肺炎疫情嚴峻，周三截至當地時間晚上7時，新增14,207人確診，創疫情新高。名古屋市長河村隆之周三會見獲東奧女子壘球金牌的20歲投手後藤希友時，竟拉下口罩大口咬奧運金牌，被網民批評失禮。

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日媒報道，名古屋市出身的後藤希友前往市政府，向市長河村隆之報告奪得奧運金牌。後藤將金牌掛在河村頸上，說了一句「蠻重的」後，突然拉下口罩大口咬金牌。戴著口罩的後藤看到自己的金牌被河村大口咬下時，先是有點吃驚，隨即露出笑意。

民眾打電話到市政府投訴

河村咬奧運金牌的新聞畫面播出後，許多民眾致電市政府表達不滿，Twitter等社交平台也出現不少批評聲音。有網民直言「明明是這麼重要的金牌，對選手也太失禮了」、「太不知輕重了」、「(河村隆之)真的應該道歉」、「希望能換一面新的金牌」、「有這樣的市長，名古屋真可憐」、「看了真想嘔」。

video link：https://twitter.com/nhk_news/status/1422866070755491840

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/東京奧運｜名古屋市長除口罩咬金牌-網民鬧爆：睇完想嘔有片-278938
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