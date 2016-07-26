東京奧運｜國際奧委會鬆口 獎台上可除口罩拍照30秒

為了防疫，今屆奧運選手在場館內必須戴上口罩，但在上周五晚的東京奧運開幕禮上，吉爾吉斯和塔吉克代表隊進場時，成為全場「異類」──大部分人都無戴口罩；到了今日早上男子400米個人混合泳頒獎禮上，奪金的美國泳手Chase Kalis在戴上獎牌後，站在金牌得主的獎台時除下口罩，奪銀牌的隊友Jay Literland和奪銅牌的澳洲選手Brendon Smith，在獎台上也無戴口罩。國際奧委會發言人其後稱，「有關選手今早在場館內有遵從指引」，解釋在徵詢各方後，在新措施下准許獎牌得主在獎台上，於保持社交距離下最多拍照30秒。

澳洲隊也稱，其泳手無違規，根據指引短暫除下口罩拍照。另一項女子4x100米自由泳接力賽，奪金的澳洲、銀牌的加拿大和銅牌的美國，全部12名泳手也在拍照時，皆無戴口罩。

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