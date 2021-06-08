東京奧運｜外媒活動受嚴格管制 以GPS追蹤兼限住指定酒店

東京奧運籌備委員會主席橋本聖子周二在理事會上表示，為了防範新冠肺炎疫情，對於採訪東奧的外國媒體將採取嚴格的行動管制，包括使用全球定位系統(GPS)。

橋本聖子表示，要做好防疫，屆時因東奧訪日的人數將盡量減少。對於海外採訪東奧的媒體，已整理好相關規則，包括將要求他們不要到事先已登記的去處以外的地方，將運用GPS等嚴格管理其行動。

外國媒體入境日本後的14天內，不得使用公共交通工具、只能住在與東京奧組委合作的酒店、可監督的設施，不能住在民宿、友人家、少人數住宿設施等。媒體下榻的酒店將從原本約逾350間減至約150間。

橋本表示，對於違反規定者，將採取嚴格的因應措施。為了舉辦一場讓大家感到安心安全的奧運，每項措施將落實。

預定今年7月23日開幕的東奧，會否因疫情再延期或取消，近日引起熱議。英國《金融時報》電子版報道，東奧部分贊助商私下提議東奧延期至9月至10月間舉行。對此，東奧大臣丸川珠代周二表示，東京奧組委已否認，並稱「就我目前的實際感覺，東奧實在很難再延期」，例如正在進行接受外國選手赴日集訓的工作。

橋本聖子與東京知事小池百合子近日先後強調，東奧很難再延期。