東京奧運｜奧委會重新分配原屬北韓4名額 正式批准難民代表團名單

國際奧委會表示，由於北韓已宣布不參加東京奧運，因此已重新分配原屬於北韓運動員的4個資格名額。另外，正式批准東京奧運會難民代表團名單，將有共29名運動員。

國際奧委會一名主管人員表示，已經與平壤政府，就北韓退出東京奧運的原因進行多次討論，國際奧委會亦已作出盡可能多的保證，但事情發展至今，國際奧委會必須對參賽的資格名額，作出決定。北韓在今年4月宣布，由於新冠肺炎疫情防控形勢，依然嚴峻，決定不參加東京奧運會。

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29名難民代表將參加12個項目

國際奧委會主席巴赫說，東京奧運會難民代表團名單，將有共29名運動員，到東京參加12個項目的比賽。這批來自世界各地的難民運動員，登上東京奧運會的舞台，是對全球發出代表團結、堅毅及希望的有力信號。

報道指，在東京奧運會上，這29名運動員將在奧林匹克旗幟下參加比賽；在7月23日的開幕儀式上，他們將排在希臘代表團之後，第二隊進入會場；29人當中，有6人參加過里約奧運。

難民代表團的運動員，將於7月12日至13日在卡塔爾的多哈集合，7月14日啟程飛往日本。

在2016年里約奧運，國際奧委會首次組建難民代表團，當時有10名運動員參加比賽。國際奧委會在2018年決定，在東京奧運會上沿用有關安排，並創立奧林匹克難民運動員資助計劃。