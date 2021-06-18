東京奧運｜奧組委等五方將討論觀眾入場觀賽安排

包括東京奧組委及國際奧委會等多方代表，今日稍後開會討論開放觀眾入場觀看東京奧運比賽事宜。

日本政府、東京都政府、國際奧委會、國際殘奧委及東京奧組委的代表，下午舉行五方會談，預計將入場觀眾人數上限，設定為場館容納人數五成以下，最多為一萬人。

共同社在周末進行的民調顯示，有百分之55.7受訪者認為，若東京等地在奧運期間再次就新冠病毒疫情發布緊急事態宣言，認為應以閉門形式繼續比賽，亦有近87%受訪民眾擔心，東京奧運及殘奧會令疫情再次擴大，同時有三成受訪者認為應該取消奧運會。

日本目前6.4%人口完成兩劑疫苗接種

日本9個都道府縣今日解除緊急事態宣言，只有沖繩繼續實施緊急宣言，東京都、大阪府等地就宣布今日開始至下月11日，實施「防止蔓延等重點措施」。

有專家就擔心，日本疫苗接種進度緩慢，加上傳染力更強的印度Delta變種病毒株，或會造成第五波疫情，大阪在6月10至15日之間抽檢的病毒陽性比率增加6.2%。

日本目前有超過810萬人完成兩劑疫苗接種，僅佔整體人口6.4%。