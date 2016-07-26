東京奧運｜奧運首位變性人選手 前男運動員代表新西蘭出戰女子舉重項目惹爭議

新西蘭奧委會今日宣布，變性人運動員Laurel Hubbard將代表該國，出戰東京奧運女子舉重項目，是首次有變性人參與奧運比賽，但引起其他國家運動員批評不公平。43歲的Hubbard將是奧運歷來年紀最大的舉重手，她在2013年變性前在男子舉重項目比賽。

國際奧委會2015年發表指引，容許變性人參賽，只要她們在首次比賽前最少12個月內，男性荷爾蒙睪丸素的水平每公升低於10納莫耳(nanomole)。不過，部分科學家認為有關指引忽略變性人體格上的優勢，青春期發育時仍是男人的變性人，他們的骨質和肌肉密度都優於女性。新西蘭奧委會稱，Hubbard達到了國際奧委會和國際舉重總會的選拔標準，並指明白性別問題在體育界極敏感和複雜，須在人權和比賽公平上取平衡。Hubbard稱，走了漫長的路終可出戰奧運，感謝不少新西蘭人對她的善意和支持。

其他國家選手批不公平

Hubbard在2019年於薩摩亞舉行的太平洋運動會奪金牌，擊敗東道主選手、英聯邦冠軍得主Feagaiga Stowers，當時已引起薩摩亞不滿。薩摩亞舉重運動當局形容，選拔Hubbard出賽東奧如讓運動員「服食興奮劑」，又擔心薩摩亞因此失獎牌。比利時舉重運動員Anna Vanbellinghen上月曾說，容許Hubbard參賽奧運舉重項目，對女性不公平，像一個爛笑話。