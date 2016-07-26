東京奧運｜奪金巴西足球隊頒獎穿Nike 無穿中國贊助商匹克隊服遭抨擊

巴西足球隊上周六在東京奧運奪得金牌，卻因為頒獎禮上的衣飾引起風波。中國品牌「匹克」(Peak Sport)贊助巴西奧運代表團的官方制服，但球員卻將匹克的外套綁在腰上，上身穿著足球隊贊助商Nike的球衣，下身穿匹克隊服的褲子。匹克其後發聲明稱，已就事件通過巴西奧委會交涉。巴西奧委會昨發聲明譴責球員和巴西足協的做法，並稱會在東奧結束後採取措施，保障奧運、贊助商和其他運動員的權益。

巴西奪銅泳手：很多運動員不像他們是百萬富翁

巴西代表團所有運動員在事前，已獲告知須穿上由匹克贊助、獲國際奧委會批准的官方制服。涉事球員向巴西傳媒稱，他們只是依照巴西足協指令。有報道稱，巴西足協並不知道所有運動員在頒獎台上須穿巴西代表團制服的要求。奪50米自由泳銅牌的巴西泳手Bruno Fratus稱，好明顯足球隊員不當自己是奧運團隊的一員，「不當一回事」，又說他們完全不顧此事對其他運動員的影響，很多運動員不像他們是百萬富翁。

運動員不穿贊助商服裝可能影響巴西奧委會與匹克或其他運動服裝公司目前及日後的合約。巴西奧運代表團在2012年和2016年奧運是穿Nike贊助制服。16年在里約奧運馬拉松游泳賽奪銅牌的巴西泳將Poliana Okimoto指，紀律是運動的基本理念，「遵從規則並非難事，足球隊在頒獎台無穿官方制服，影響巴西形象。受罰的將是巴西奧委會，非巴西足協」。