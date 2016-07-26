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東京奧運｜女飛魚何詩蓓奪銀創佳績　林鄭祝賀：愈戰愈勇為香港爭光
14 小時前
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東京奧運何詩蓓銀牌女飛魚女子200米自由泳亞洲紀錄林鄭月娥陳茂波徐英偉
東京奧運｜女飛魚何詩蓓奪銀創佳績　林鄭祝賀：愈戰愈勇為香港爭光
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女飛魚何詩蓓奪銀創佳績。(路透社)

 港隊23歲「女飛魚」何詩蓓今早於女子200米自由泳決賽，以1分53秒92打破亞洲紀錄並勇奪銀牌。特首林鄭月娥向何詩蓓致以熱烈祝賀，更盛讚何憑着拼搏精神，愈戰愈勇，為香港取得輝煌成績，為香港爭光，自己和香港市民感到無比自豪。

林鄭表示，港隊分別在劍擊和游泳項目取得歷史性突破，形容是振奮人心，並深信港隊繼續在其他項目全力以赴，爭取佳績。

財政司長陳茂波於Facebook上載和同事觀看200女自決賽的照片，並祝賀何詩蓓為港隊再添獎牌，以及寄語港隊運動員繼續加油。

民政事務局長徐英偉亦祝賀何詩蓓勇奪銀牌，並稱讚她表現出色，展示香港運動員的風采。徐英偉盛讚何詩蓓克服重重挑戰，在最高水平的比賽中獲勝，自己感到欣喜萬分，深感驕傲，並祝願她在體壇繼續發光發熱。

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財政司長陳茂波祝賀何詩蓓為港隊再添獎牌。(陳茂波FB)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/東京奧運｜女飛魚何詩蓓奪銀創佳績　林鄭祝賀：愈戰愈勇為香港爭光-277771
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