東京奧運｜學普通話助羽球男單奪金 丹麥一哥安賽龍微博感謝中國粉絲

新鮮出爐的東京奧運男單羽毛球金牌得主、27歲丹麥球手艾素臣(Viktor Axelsen)雖非華裔，卻擁有一個中文名字「安賽龍」，因為他熱愛普通話，自2014年起便學習，料不到卻讓他有機會接觸中國球手從而增進球技。他今屆憑著出色表現，阻止了中國選手諶龍衛冕金牌，對方也說他奪金實至名歸。安賽龍開設有微博帳號，有超過89萬追隨者，中國粉絲都視他為「自己人」，他贏了金牌後不忘在微博貼文感謝中國球迷的支持，難怪他雖擊敗中國選手，但仍獲內地球迷恭賀。

在新冠肺炎疫情封城期間，安賽龍幾乎每周都坐在鏡頭前，透過社交網向粉絲展示他挑戰中國繞口令。據悉，他開始學習普通話時，曾笑稱駕馭普通話可助他成為出色的羽毛球手，不知不覺間卻認真學習起來。安賽龍說：「我並不知道普通話對我在比賽上有多大影響，它讓我可與很多不同球手溝通，特別是中國球手，可知道他們如何打羽毛球。」他同時坦承學普通話有助找贊助商。

第二位非亞裔球手奪金

安賽龍在2016年里約奧運擊敗過中國名將林丹，取得銅牌，那時他已用普通話接受傳媒訪問，而今屆東奧更成為自1996年亞特蘭大奧運後，再有丹麥球手奪下羽球男單金牌，也是歷來第二位非亞裔球員奪金。他周一晚與諶龍激戰兩局取勝後，一臉難以置信，激動哭泣，他指自己努力終於有成果，也實現了自己最大夢想。他十分敬佩諶龍，賽後向對方說他啟發了自己，並要求交換球衣。