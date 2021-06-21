東京奧運｜將加強受Delta威脅國家人員檢測 據報准賽事期間場內賣酒

東京奧組委周一宣布，加強檢測部分備受於印度發現的Delta變種病毒威脅國家的運動員及工作人員。印度奧委會批評做法有欠公允。

奧組委指，將加強檢測11個備受Delta變種病毒影響的國家，其中包括印度、巴基斯坦及英國等。根據規定，有關人士在前往日本前一周每日需要檢測，抵達日本後3日內，避免與其他國家人士接觸。

鑑於奧運選手村規定，選手只可在比賽開始前5天內入住，意味印度運動員只有兩日時間在選手村內準備比賽。印度媒體指，印度曲棍球隊將無法完成原定抵達日本後舉行的練習賽。

奧組委擬准賽事期間在場內賣酒

日本傳媒報道，由於奧組委與酒類飲品生產商簽了贊助合約，東京奧組委正研究，在東京奧運舉行期間，允許在場館內向觀眾銷售酒類飲品，但為了疫情防控，會限制銷售時間。

報道指， 東京等地早前在緊急事態宣言期間，禁止在體育活動中提供酒類飲品。預料奧組委決定將引起爭議。

奧組委主席橋本聖子昨日在記者會表示，是否向觀眾售賣酒類飲品，將會根據安全及抑制大聲說話等普遍規則展開討論。