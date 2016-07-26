東京奧運｜專家：若人潮續增 恐7月疫情再擴大 厚生勞動大臣指應恢復緊急狀態

日本厚生勞動大臣田村憲久周四表示，如果東京都的新冠肺炎疫情在7月奧運期間再度擴大，政府仍應發布緊急狀態。他強調，日本全體國民的健康及生命非常重要，不管甚麼時候只要有必要，政府都會做出包括發布緊急狀態的應對措施。

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因應新冠疫情蔓延，政府先後對東京都等10都道府縣發布「緊急事態宣言」，除了較遲被納入的沖繩縣(當地將實施至6月20日)，其餘9地原定5月31日解除，但因9地疫情早前仍未見明顯紓緩，政府延長緊急狀態至6月20日。

至今除了沖繩縣外，9地疫情已趨緩，料政府周四稍後將正式宣布，9地如期在20日(周日)解除緊急狀態，但東京都等7地將轉為實施緊急狀態之前一級的「防止蔓延等重點措施」，暫定到7月11日。

東奧應停辦公開轉播

東京奧運將於7月23日開幕，防疫及傳播風險備受關注。日本政府的新冠肺炎對策分科會會長尾身茂等傳染病專家擬提建議，指東奧採用無觀眾的閉門作賽方式，傳染風險最小，即使讓觀眾入場，人數上限也應比現行規定的更嚴格，並應僅限住在比賽場館當地的民眾入場，避免人潮跨地移動。若疫情擴大，要立即改為閉門作賽。此外，也要停辦公開轉播、加油活動、路邊大型螢幕的轉播，並呼籲民眾不要聚集在餐廳觀賽等。

夏季出遊返鄉人潮恐致疫情擴散

其他建議包括，若東京都等首都圈地區人潮持續增加，到7月，疫情再擴大的可能性很高。加上夏季旅行或返鄉的人群將穿梭各地，屆時原本疫情不嚴重的地區，也有可能急速擴大。舉辦奧運將可能增加人潮以及人與人接觸的機會，構成疫情在全國擴大的風險，8月下旬起恐帶來醫療負擔。

專家組因此呼籲政府於6月下旬過後仍要繼續實施強力的防疫措施，奧運期間若發現極有可能導致醫療負擔的情況，要毫不猶疑採取強力措施應對。