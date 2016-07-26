東京奧運｜尋庇護白俄女跑手母：外國招攬女兒當間諜 夫逃往烏克蘭

白俄羅斯短跑女運動員齊馬努斯卡婭(Krystsina Tsimanouskaya)在網上批評教練後，聲稱遭「綁架」回國，她在東京已獲波蘭給予庇護。其身在白俄的母親聲稱女兒遭外國招攬成間諜，必須帶她回國。齊馬努斯卡婭的丈夫則已逃往烏克蘭首都基輔，尋求稍後往波蘭與妻子團聚。

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齊馬努斯卡婭引發這場風波後，遭白俄國營傳媒狙擊，形容她是「墮落的狗」，並威嚇「齊馬努斯卡婭玩完了，不只是作為運動員，作為一個人也是」。齊馬努斯卡婭丈夫否認妻子預謀行動，指他們只是平常運動員，熱愛體育，對反對派運動不感興趣。有報道指，去年逾2,000名白俄運動員簽署公開信，要求重新舉行大選，並釋放在大型示威中被捕的政治犯，齊馬努斯卡婭是其中之一。她也在去年8月呼籲當局結束鎮壓。

白俄異見領袖烏克蘭離奇吊死

白俄總統盧卡申科被稱為「歐洲最後獨裁者」，鐵腕對付異見分子，在齊馬努斯卡婭的丈夫傳出逃亡到烏克蘭的同時，當地一個協助異見者逃離白俄組織的領袖被發現在寓所附近公園遭吊死，當局列謀殺案調查。死者希紹夫(Vitaly Shishov)在基輔成立Belarusian House，為逃亡人士提供住宿、工作和法律援助。他周一早上離開寓所外出跑步後失蹤，其曾稱在晨跑時被陌生人跟蹤。未知齊馬努斯卡婭的丈夫有否尋求Belarusian House協助。