東京奧運｜市建局SPORTS EXPO周六主題活動 邀得「鄧謝配」等運動員分享

香港運動員在東京奧運會創下歷來最佳成績，市建局策劃，並由香港遊樂場協會營運的SPORTS EXPO周六(9月4日)舉行以「體壇創佳績，振奮港人心」為主題的活動，邀請了部份參加今屆奧運會的香港運動員，包括羽毛球混雙的奧運代表謝影雪和鄧俊文，以及賽艇代表洪詠甄，與市民分享是次參賽經驗和其堅毅奮鬥的故事。

市區重建局行政總監韋志成在網誌介紹，周六的活動中，市建局會運用「SPORTS EXPO」體育互動資料館內的互動科技設施，舉行空手道運動示範表演、劍擊體驗、互動遊戲，以及奧運賽事精華重溫等一連串活動，讓市民大眾體驗，感受有關運動項目的樂趣。他又透露，局方已計劃優化 SPORTS EXPO 在展覽內容、互動設備、培育運動相關人才等三方面，讓「SPORTS EXPO」進化為2.0版本，藉配合本港運動員在今屆奧運所創的成就進一步推廣體育文化。

韋志成指出，在奧運會結束後，遊協已積極更新 SPORTS EXPO 內各項互動展覽內容，取得多張香港運動員在本屆奧運會的珍貴參賽和奪標圖片，以及相關賽事的精華影片和訪問，加入到場地內的互動觸控顯示屏和影片播放區，讓公眾重溫香港運動代表隊在今屆奧運會以至歷屆大型國際賽事的奪標歷程，以及了解運動員的奮鬥故事。此外，場內有360 VR體驗區、觸控螢幕遊戲區、體感遊戲區、虛擬競技場等設施，供市民參與不同特色遊戲或運動訓練體驗。於下個月，市建局亦會在觀塘裕民坊YM2商場內的社區活動空間，舉辦更大規模的香港運動精神奧運奪標圖片展覽，並參照多位奪標運動員在競賽過程中的英姿，製作成立體雕塑展出，除了向他們表達支持和敬意外，亦旨在推廣本地體育運動。

殘奧賽事仍然激烈進行中，韋志成也提到，市建局轄下的商場和社區設施內的活動空間，亦會安排賽事轉播，與民共賞，齊撐港隊，期盼殘奧健兒能夠凱旋歸來。