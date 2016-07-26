東京奧運｜消息：警拘一男 涉apm觀奧運噓國歌 (更新)

【17:19更新】警方表示，拘捕一名男子涉嫌侮辱國歌，並會在傍晚6時交代詳情。消息指，該名男子涉嫌在觀塘apm商場噓國歌。

-------------

市民apm看奧運頒獎疑噓國歌 據悉警檢閉路電視調查

【10:05更新】香港劍擊代表張家朗本周一(26日)在奧運男子個人花劍賽奪得金牌，當日數百名市民聚集於觀塘apm商場收看現場直播，場面哄動。有網上片段流傳，當現場播放張家朗領獎及奏國歌時，商場內有市民疑發出噓聲。

apm商場服務處會全力配合調查

消息指，警方早前接獲投訴，東九龍總區刑事部展開調查，包括會檢取商場閉路電視紀錄作跟進。有傳媒向警方查詢，獲回覆指警方已就事件展開調查，並會搜集相關證據。至於新鴻基地產就表示，apm商場服務處會全力配合警方調查。

相關新聞：

東京奧運｜何詩蓓100米自由泳奪銀牌

東京奧運賽程︱何詩蓓衝第二面獎牌 鄧俊文謝影雪戰日本爭銅 (附比賽時間)