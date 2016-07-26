東京奧運｜希臘評述員嘲南韓乒乓球手「眼細看不清球轉」 涉種族歧視即炒

東京奧運，希臘電視評述員疑不忿本國選手輸波，直指南韓乒乓球手「眼細」，言論涉種族歧視即辣㷫網民，電視台急割席，將該名評述員炒魷。

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周二東奧乒乓球男單32強賽事中，希臘選手吉奧尼斯(Panagiotis Gionis)敗給南韓對手鄭榮植(Jeoung Young-sik)後，本身是資深傳媒人的卡勒米里斯(Dimosthenis Karmiris)在國營電視台ERT直播中，評論南韓乒乓球手的技術，指「他們的眼睛那麼小，我不知道他們是怎樣看得清楚乒乓球的走向」。

網民鬧佢蠢

卡勒米里斯這番言論即引起網友不滿，有人怒言「現今是2021年，這就是希臘國營電視台對亞洲乒乓球員的評語」。部分南韓網友更扯火，有網友反問：「乒乓球甚麼時候成了看眼睛大小的運動？」有人直指「評論員是愚蠢，眼睛的大小不重要，重要的是眼球的轉動速度」。更有網民笑言鄭榮植的眼睛「比我的大」。

韓聯社指，希臘評述員這些言論與西方人「拉眼角」貶低亞洲人的行為如出一轍，節目播出後，當地社交媒體出現很多聲討他的貼文。

電視台：對種族歧視零容忍

邀卡勒米里斯做客席評述員的ERT隨即割席，數小時後在官網發聲明強調，電視台不容許發表種族歧視言論，節目後， ERT已即時終止與卡勒米里斯的合作關係。