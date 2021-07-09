東京奧運｜康文署18區體育館設「奧運直播區」

政府買下今屆東京奧運轉播權，除供5家電視台播放之外，康文署亦在轄下18區指定體育館設置「奧運直播區」，播放奧運賽事，讓市民共同感受奧運盛事氣氛及為香港運動員打氣。

東京奧運本月23日開幕，康文署將當日下午5時，在九龍公園體育館舉行啟動活動，將有運動示範及同樂活動，亦有香港運動員分享運動知識，活動詳情稍後公布。該「奧運直播區」則於當晚開始開放。

所有「奧運直播區」在7月24至88日期間，在上午8時至晚上11時開放，各個場地也會展示以香港運動員參與奧運為主題的展板。

另一方面，康文署「寓樂頻道」的運動教室101已上載一系列運動入門知識影片，由精英運動員講解及示範運動技巧，包括長跑、網球、籃球、高爾夫球、羽毛球、排球、欖球、乒乓球、足球、游泳及非奧運項目的壁球、體育舞蹈和遠足。奧運期間，更多運動項目如劍擊、空手道等影片將陸續推出，冀增加市民觀看賽事的趣味。