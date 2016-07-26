東京奧運｜廚師每日炮製逾萬份餐 選手足不出戶飽嚐日本美食

東京奧運，來自世界各地的選手每天進食逾萬份餐點，在嚴格防疫規定下，選手們不准到外面餐廳用膳，讓廚師倍感壓力。

選手被禁出外用膳，要品嚐日本地道美食，只能靠選手村廚師。東奧餐飲部門高層人員山根表示：「我們責任很大，希望他們享受(日本美食)，但壓力很大。」

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廚師們的工作繁重，選手村同時間可容納1.8萬人用餐，自助餐廳每天要供應多達4.8萬份餐，部分餐廳24小時開放。

選手們被禁止前往選手村、訓練場所和比賽場地以外的地點。主辦方因此提供700道菜式供他們選擇，主要供餐的2層樓自助餐廳有3,000個座位，繁忙時段2,000名工作人員當值。

菜單大致上可分為3類，分別為西式、日式，以及涵蓋中式、印度和越南的亞洲地區飲食。

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日本美食揚名國際，餐廳供應不少日式餐點。山根表示，重點不是高級料理，而是平民美食，像拉麵、烏冬等。拉麵供應醬油和味噌這兩種最受歡迎的日式調味。

可是，熱愛日本美食的選手可能失望，選手村不提供魚生。基於安全規定，壽司的食材只能有熟蝦、罐頭吞拿魚、青瓜和醃梅子。

但許多人喜歡吃的炙燒和牛及天婦羅都在菜單上。關西的特色美食大阪燒、章魚燒和關東煮，都能滿足選手們的胃口。

選手村使用的食材來自日本47個都道府縣，包括2011年大地震的受災地區，以符合東奧「復興奧運」的主題。