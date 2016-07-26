東京奧運｜張家朗勇奪花劍金牌 林鄭讚逆境中展過人鬥志

香港劍手張家朗今日(26日)在東京奧運男子花劍個人賽決賽，以15:11擊敗力爭衛冕的意大利劍手Daniele Garozzo，為本港勇奪今屆奧運會的首面獎牌，亦是本港史上第二面奧運金牌、首面奧運劍擊獎牌。行政長官林鄭月娥對張家朗和其教練致以衷心祝賀，讚揚張家朗技術出眾，並在比賽中冷靜沉著，在逆境時展現出過人鬥志，最終成功為香港創造歷史，令人振奮。

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林鄭月娥又指，張家朗的佳績證明了香港運動員的實力，讓全港市民引以為傲。她祝願中國香港代表團在其他項目繼續盡展所長，取得佳績。在傍晚張家朗晉身決賽時，林鄭月娥已在其Facebook專頁祝賀他，並呼籲全港市民在決賽進行一刻，放下手上工作觀看電視直播。

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民政事務局長徐英偉今日亦恭賀張家朗歷史性勇奪金牌，指他比賽時技術發揮出色，並保持高度集中，取得獎牌是莫大的榮耀。他期望張家朗能繼續發光發熱，再創輝煌。財政司長陳茂波傍晚也有觀賞張家朗打準決賽，表示「家朗好嘢！決賽加油！香港運動員加油！」在張家朗奪金後，陳茂波亦在FB恭喜他，形容「實至名歸！全香港都為你感到驕傲！」

有市民興奮開香檳

在香港，不少市民在商場聚集觀看張家朗打決賽，其中在觀塘apm有市民手持紙牌和打氣棒支持，賽後更有市民即場開香檳慶祝，吸引市民圍觀。於大角咀奧海城亦有一批市民觀賽，越洋為張家朗歡呼。

東奧選手獲九巴港鐵免一年車費

九巴晚上表示，衷心祝賀香港運動員張家朗勇奪東奧男子花劍個人賽金牌。為全力支持香港精英運動員，九巴將向所有出戰東京奧運的香港代表隊成員，送贈免費乘搭九巴一年，祝願香港運動員在餘下的賽程，再創佳績。此外，港鐵亦宣布向張家朗送贈終身任搭的港鐵車票，感謝他以出色的技術、鬥志和毅力精彩奪金，其餘香港代表隊運動員亦會獲贈送一年有效的港鐵免費車票，以示鼓勵，並期望港隊在本屆奧運再創佳績！