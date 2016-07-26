東京奧運｜張家朗奪金鐵路站要改名？網民：金鐘改成金劍

本港劍擊運動員張家朗昨晚(26日)在東京奧運男子花劍個人賽中，為港隊在今屆奧運會奪得首面金牌，亦是本港史上第二塊奧運金牌、首面奧運劍擊獎牌。

在1996年，「風之后」滑浪風帆選手李麗珊於美國亞特蘭大舉行的奧運為本港奪得首面金牌，當時的地鐵公司把東涌綫「大角咀站」更名成現時的奧運站。參考當年情況，有網民昨晚在討論區發帖問「香港奪金邊個地鐵站要改名？」

不少網民都拋出各式各樣的建議，包括將金鐘站改成「金劍站」，代表他在花劍比賽中取得金牌，亦有人提到把元朗站改名為「家朗站」，取其名字中的「朗」字。此外，亦有人提議把火炭香港體育學院內的其中一條道路，改以張家朗命名、把俗稱「馬騮山」的金山改稱「金劍山」，以及將奧運站下一站九龍站改稱「奧運南站」。

鐵路站原稱大角咀站、櫻桃站

翻查資料，建於大角咀填海區、現稱奧運站的東涌綫車站，在1994年動工，最初擬以所在地命名為「大角咀站」，其後一度考慮按區內居民建議稱為「櫻桃站」。

及至1996年美國亞特蘭大奧運，香港代表隊在比賽中取得佳績，加上李麗珊在女子滑浪風帆比賽中，為香港奪得自1952年首次參戰奧運後的首面金牌。地鐵公司當年除獎勵李麗珊終身免費乘車外，更與當時的香港業餘體育協會暨奧林匹克委員會達成協議，把車站取名為奧運站，以表揚本港運動員的成就，現時車站仍有各種與奧運比賽相關的圖案。