東京奧運｜張家朗奪金 林大輝找數︰梗係俾錢佢揀樓

「少年劍神」張家朗在花劍決賽擊敗意大利對手奪得金牌，為香港奧運史寫下新一頁。不少網民找來18年的一篇新聞報道，畢業於林大輝中學的張家朗獲母校頒發傑出運動員，當時體育學院主席、全國政協委員林大輝曾許下承諾：「如果你們獲得奧運獎牌，我承諾，包你們做業主！」如今張家朗奪得金牌，網民紛紛呼籲林大輝「找數」。

林大輝得悉張家朗奪金之後，接受傳媒訪問稱︰「點會送一層樓，梗係俾錢俾佢自己揀。」他直言見到張家朗奪金的心情難以形容，見證住他成長，更是激動。他表示林大輝中學基金將會送出至少250萬獎金，加上體育學院精英運動員嘉許計劃的500萬元獎金，張家朗將獲750萬元。林大輝指香港樓價雖然貴，但相信家朗拿住750萬元可有機會做業主。

此外，港鐵亦宣布向張家朗送贈終身任搭的港鐵車票，感謝他以出色的技術、鬥志和毅力，奪得金牌。港鐵亦向香港代表隊運動員送贈一年有效的港鐵免費車票，以示鼓勵。

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18年恒基兆業地產集團冠名贊助「精英運動員嘉許計劃」，當時體院副主席利子厚先生感謝特區政府促成是次與恒基兆業地產集團的合作，並向恒基肯定及認同運動員對社會的重大貢獻表示謝意。恒基地產表示「恒基精英運動員嘉許計劃」將大幅增加奧運獎牌獎金，個人項目金牌由300萬元增至500萬元，銀牌和銅牌增至250萬元和150萬元，隊際項目則增至1000萬元。