東京奧運｜戴利仔跳水贏中國奪金 年度風雲運動員大冷變大熱

英國27歲跳水名將「戴利仔」(Tom Daley)周一夥拍隊友李爾(Matty Lee)險勝中國的曹緣及陳艾森，贏得男子雙人10米跳台跳水金牌後，旋即在英國「洗晒版」，而他在英國廣播公司(BBC)的年度風雲運動員(Sports Personality of the Year)評選中，亦由本來的1賠80大冷門，急升至2賠11的大熱門之一，僅次於女子短跑猛將、英國另一奪金希望艾莎史密絲(Dina Asher-Smith)。

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當地傳媒稱「戴利仔」奪金的這天稱為「超級星期一」(Mega Monday)，因除了戴利及李爾奪金，同日還有單車手皮考克(Tom Pidcock)及「蛙王」比迪(Adam Peaty)，分別在越野賽及男子100米蛙泳中勝出，短短5小時內為英國共摘下3金。