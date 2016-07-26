東京奧運｜戴利獲英雄式接機 除下奧運金牌與粉絲分享喜悅(有片)

英國跳水王子戴利(Tom Daley)在東京奧運取得好成績，14歲起四度出戰奧運，除了在雙人10米高台首次奪金，亦在上周六的個人10米高台決賽中贏得他歷來第三面奧運銅牌，成為首位英國跳水運動員勇奪四面奧運獎牌。他周日返抵倫敦，即受到粉絲們英雄式接機，氣氛高漲。

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戴利推著行李車步出希思羅機場閘口，見粉絲們熱情歡迎，即開懷大笑、揮手致意，還停下來與粉絲互動。他與手機直播中的fans打招呼，又把掛在身上的奧運金、銅牌除下來給現場粉絲欣賞，又跟他們拍照，分享勝利喜悅。

27歲的戴利征戰奧運之路經歷起跌，在2012年倫敦奧運取得個人10米高台銅牌，在16年里約熱內盧奧運贏得雙人10米台銅牌，但未能躋身個人10米台決賽，於東奧前受傷患困擾，因半月板撕裂，6月才接受膝蓋手術，本以為與獎牌無緣，但最終與拍檔李爾(Matty Lee)首奪雙人10米台金牌，令他喜出望外。

義賣冷衫籌款

他接受BBC專訪稱，「我很高興，5月時還不知道能否參加奧運，如果那時候有人告訴我，我可以奪得一金一銅，我大概會一笑置之，現在能贏到一金一銅，我超開心」。

除了奧運獎牌亮眼，戴利在東奧期間密密織冷衫，亦成網上熱話。他那件精美的東奧英國隊冷外套將會義賣，為紀念他腦癌去世父親而成立的慈善組織籌款。