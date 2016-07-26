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東京奧運｜批伍家朗球衣後關fb改發微博　穆家駿：國家管理平台不用擔心
2 小時前
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東京奧運｜批伍家朗球衣後關fb改發微博　穆家駿：國家管理平台不用擔心
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引起球衣風波的民建聯穆家駿在微博表示，由於自己及未婚妻被起底，避免牽連他人，因此關閉fb及IG。(左為穆家駿fb圖；右為穆家駿微博截圖)

近日在fb發文「強烈譴責」出戰東京奧運的港隊羽毛球「一哥」伍家朗球衣無區徽的民建聯穆家駿，在內地社交網站微博發文，回應被指「龜縮」關閉fb及IG的原因。穆家駿指，他及其未婚妻在Telegram被人起底，包括身分證號碼、電話及地址被公開，避免牽連fb或IG上與他合照的朋友，因此「緊閉關閉」兩個平台，惟YouTube因為不涉他人故未有停用。穆家駿又強調，「微博是國家管理下的平台就不用擔心」，然而本報記者其後再登入穆家駿的微博，發現有關帖文已被刪走。

相關新聞：東京奧運｜誤會伍家朗僅稱「真相大白」　網民促道歉穆家駿刪fb

民建聯穆家駿周日(25日)在fb發文，內容主要是他留意到港隊羽毛球代表伍家朗穿黑衫黑褲且未有印上區旗出戰奧運，聲稱要「強烈譴責」伍家朗，指「如果不想代表中國香港，請選擇退賽」，有關言論馬上引起熱議。伍家朗其後解釋是因為欠缺贊助，故未獲授權在自行印製的比賽服印上區旗，呼籲大家看奧運時能專注於運動員場上表現，而非球衣，羽總亦表示希望港人能讓運動員集中精神比賽，為港爭光。穆家駿隨即轉貼羽總聲明表示「真相大白」，惟網民湧入穆家駿的fb要求道歉，最終穆家駿刪除有關fb。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/東京奧運｜批伍家朗球衣後關fb改用微博　穆家駿：國家管理平台不用擔心-277572
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