東京奧運｜據報G7將應日本要求表態支持 久留米市取消接待肯尼亞代表隊

距離日本東京奧運開幕不足兩個月，當地新冠疫情仍然持續，民間繼續有意見反對如期舉辦奧運。據報日本政府打算尋求七國集團首腦表態支持。另外，福岡縣久留米市因應疫情取消接待肯尼亞代表隊。

《共同社》引述兩名消息人士報道，七國集團(G7)領袖下星期四起一連3日在英國舉行峰會後，將會應日本政府要求，在聯合聲明中表明支持日本於今個夏天舉辦奧運會及殘奧會，各方正在協調。

內閣官房長官加藤勝信表示，日本會在七國集團峰會上，向各國解釋，日本會盡力舉辦一個安全有保障的奧運。

久留米市疫情擴大取消接待肯尼亞代表隊

外電指，福岡縣久留米市因應疫情自4月中急速擴大，決定不按原訂計劃，於賽前接待肯尼亞代表隊，原先的訓練場地亦已改成疫苗接種中心。肯尼亞國家代表隊正繼續留在國內訓練，並計劃在東京奧運賽前5天才飛往日本參賽。